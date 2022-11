Honda Motocompacto : elle revient, mais cette fois, en électrique

Honda avait déjà présenté en 2011 (au Tokyo Motor Show) une version électrique et moderne de son Motocompo, avec le Moto Compo Concept. En 2020, la marque a enregistré la marque Motocompacto et tout récemment, c'est un logo qui a été déposé, laissant augurer d'une présentation (plus ou moins) imminente.