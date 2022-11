Troopy : tout savoir sur ces scooters électriques en libre-service qui arrivent à Paris

Les scooters électriques Troopy peuvent ainsi être rechargés dans les parcs de stationnement situés du côté de Madeleine-Tronchet (Paris 8), Grande Armée (parking Chapat, au niveau de l'Arc de Triomphe) et Lagrange-Maubert (Paris 5). Trois autres parcs sont aussi installés (et opérationnels) dans les parkings Hôtel de Ville (Paris 4), Pyramides (Paris 1er) et Champagny (Paris 7). Notons que la recharge est prise en charge et effectuée par Troopy directement.