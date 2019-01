CES 2019 - Canon prépare un appareil photo hybride capable de capturer de la vidéo en 8K

Canon se positionne déjà sur la 8K

Source : Imaging Resource

C'est en tout cas ce qu' a affirmé à Imaging Resource Yoshiyuki Mizoguchi, Responsable de la planification produits chez, lors d'une interview à l'occasion duAlors que la majorité de ses concurrents se contentent fort bien de la 4K - Nikon et Sony en tête -,espère bien les coiffer au poteau en sortant dès que possible un modèle mirrorless capable de shooter en», a déclaré Mizoguchi à Imaging Resource.Du reste, le responsable de Canon s'est également voulu rassurant quant à l'avenir des appareils photo reflex de la marque. On peut ainsi lire dans l'interview que, afin de répondre à la «» en la matière.