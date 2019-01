CES 2019 - L'Acer Predator Triton 900 bientôt disponible pour 4000 $ !

© Acer

Un appareil puissant et hybride, regroupant ordinateur et tablette

Une version laptop pour gamers moins chère

Il y a quelques mois, avait déjà surpris avec son Predator Triton 900 , doté d'un écran monté sur charnières. On en sait à présent un peu plus sur cet ordinateur au look étrange.

Il y a quelques mois, avait déjà surpris avec son Predator Triton 900 , doté d'un écran monté sur charnières. On en sait à présent un peu plus sur cet ordinateur au look étrange.La machine constitue donc un « deux en un »,. Voire plus, car elle propose en réalité quatre modes d'utilisation : des modes notebook et tablette, qui permettent une utilisation classique, le mode « affichage » en retournant l'écran de 17 pouces pour le partager avec vos amis, et enfin le mode « Ezel », pour jouer sur l'écran tactile.Du côté des performances, le Predator Triton 900 ne doit pas être réduit à son affichage 4K, compatible avec la technologie G-SYNC de NVIDIA (qui offre de meilleures images). Il pourra aussi embarquer un processeur, la dernière carte graphique RTX 2080 signée NVIDIA, jusqu'à 32 Go de RAM DDR 4, ou encore deux SSD de 256 Go. Et pour jouer, l'ordinateur affiche une compatibilité avec une manette Xbox sans fil.Évidemment, une telle configuration a un prix. En l'occurrence,, soit environ 3 490 €, pour un lancement prévu en mars prochain.Acer a également pensé aux budgets moins conséquents et leur a préparé une version: le. Contrairement au précédent, il ne s'agit « que » d'un ordinateur portable, mais plus facile à transporter, grâce à un poids de 2,1 kg et une épaisseur d'environ 1,8 cm.Et en matière de performances, le Predator Triton 500 sait également se défendre. Doté d'un écran de, il pourra également intégrer un processeur Intel i7 de 8e génération, une carte graphiqueet jusqu'à 32 Go de RAM. Le tout disponible au mois de mars,(environ 1 570 €) ! Mais il y a un hic : Acer n'a pas encore annoncé la configuration dont vous bénéficierez pour ce prix.