CES 2019 - Samsung dévoile l'Odyssey : le PC portable gamer du géant coréen

Pour le moment, une seule résolution prise en charge

Des ports à foison

Face à Razer, Asus ou Alienware, considérés comme les tauliers du marché des PC gaming,s'est jeté à l'eau en 2017 en lançant sa gamme, destinée aux joueurs. Depuis, le constructeur sud-coréen a eu le temps de progresser en la matière et de peaufiner la bête pour présenter son tout nouveau, le premier à embarquer une, à l'occasion du Consumer Electronics Show de Las Vegas, qui a lieu du 8 au 11 janvier 2019.En faisant le tour des caractéristiques du Notebook Odyssey, on se rend tout de suite compte des capacités non-négligeables de la bête. L'ordinateur portable de Samsung arbore fièrement un(1920 x 1080 pixels, HD), qui bénéfice d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il s'agit pour l'instant de la seule résolution prise en charge, mais celle-ci permet une vraie fluidité des performances à de hautes cadences.Le Notebook Odyssey version 2019 de Samsung est équipé d'un, d'une carte graphique RTX 2018 estampillée Nvidia, nous le disions, deet d'un, sans oublier unhonnête deS'agissant de la connectique, il n'y a pas à se plaindre. L'Odyssey embarque. Il est aussi équipé de haut-parleurs stéréo Dolby Atmos. Ses mensurations sont de 357,6 x 270,5 x 19x9 mm. L'ordinateur pèse 2,4 kg et est fort d'une batterie de 54 Wh.Pour l'instant, aucun détail sur son prix ne fuite, mais celui-ci devrait être prochainement connu. Une commercialisation dans les prochains mois est attendue et pourrait enfin pousser les gamers à se laisser tenter par un appareil Samsung.