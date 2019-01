CES 2019 - Dell upgrade ses Alienware m15 / m17 avec la GeForce RTX 2080 Max-Q

Les nouveaux Alienware m15 et m17 déjà champions du gaming portable ?

A l'instar du modèle m15, l'Alienware m17 de chez Dell peut être équipé de processeurset de cartes graphiquespour "" promet le constructeur.Au CES 2019, Dell dévoile son nouvel, un PC portable 17" à la fois fin et léger (2,63 kg, soit 40 % de moins que son prédécesseur) et qui allie d'amples capacités graphiques, des performances sans compromis et une mobilité facilitée. Dell promet également une résistance exemplaire, grâce à un. Un portable doté d'une dalle 17" en qualité Full HD ou 4K, et un taux de rafraîchissement de 60 Hz.Ce nouvel Alienware 17 fait évidemment suite au récent lancement du modèle 15" , compatible lui aussi avec les processeurs Intel Core i9K et de cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q. Les processeurs graphiques GeForce RTX 20 Series pour portables reposent sur l'architecture Turing, avec ray-tracing en temps réel, intelligence artificielle et shaders programmables.Le constructeur déclare notamment : "." Le nouvel Alienware m17 peut notamment être configuré avec une paire de SSD de 1 To et 32 Go de DDR4.Disponible en coloris argent (Epic Silver) et rouge (Nebula Red), le nouvel Alienware m17 de Dell sera commercialisé très bientôt, à partir de 1 599 euros.