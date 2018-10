m15 d'Alienware : le nouveau standard de finesse de la marque

Des dimensions réduites au maximum

Un ordinateur pensé pour le jeu

présente le m15, son nouvelgaming. Ce modèle de 15 pouces est l'appareil mobile le plus fin jamais conçu par la marque à ce jour.Si le design de la machine ne change pas fondamentalement, Alienware reprenant les codes esthétiques qui ont fait son succès en les modernisant, le constructeur a aminci les lignes de son. Ses dimensions sont de 36 x 27 cm pour 2,1 cm d'épaisseur. Le poids également a été réduit à 2,16 kg.Les bords autour de l'écran ont été sensiblement réduits par rapport aux précédentes itérations du constructeur, ce qui offre plus de surface d'affichage dans un boitier plus compact. Le clavier a été également revu. Il est désormais plus large et offre désormais un clavier numérique. Alienware a conservé le rétroéclairage pour un jouer en conditions de faible luminosité.La filiale du constructeur informatiquea intégré tous les composants essentiels pour une machine de jeu de 2018. Le m15 est équipé d'unde 8ème génération (i5 ou i7 selon la configuration choisie) avec 8, 16 ou 32 Go de mémoire vive. La puce graphique est uneGTX 1060 OC ou une 1070 Max-Q, les versions des célèbres cartes graphiques pour les appareils portables, associant performances et une consommation d'énergie réduite.Le m15 sera proposé en 3 configurations d'écrans : une dalle Full HD60 Hz, un écran 144Hz offrant le meilleur rafraichissement pour les joueurs les plus exigeants et un écran Ultra HD 60Hz. Il proposera 3 ports USB, un port USB-C, un port HDMI et un Thunderbolt. Un port Ethernet est également présent pour la connectivité.Le m15 sortira le 25 octobre aux États-Unis pour un prix à partir de 1099$. La disponibilité en France et la gamme tarifaire ne sont pas encore connues.