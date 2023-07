Red Dead Redemption : un remaster pourrait arriver très très vite !

Il faudra donc marquer d'une croix rouge le mois prochain sur votre calendrier, histoire de voir si les dires de Colin Moriarty sont confirmés ou non. Il s'agit en tout cas d'un secret bien gardé par Rockstar Games, qui n'a heureusement pas connu la fuite massive qu'a subi GTA 6 en septembre dernier.

Espérons en tout cas que, si remaster de Red Dead Redemption il y a, il connaîtra un sort plus heureux que Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition qui, par son état déplorable au lancement, a sérieusement entaché la réputation de Rockstar Games. Selon toute vraisemblance, ce remaster devrait principalement avoir dans le viseur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Reste à voir s'il visera juste.