Ils dansent, se transforment et font même des pompes : voici les robots Robosen

Robosen a aussi profité du CES pour présenter le dernier-né de sa gamme, qui n'est autre que le robot Buzz L'Éclair, icône de Toy Story qui a récemment eu droit à son propre film. Interactif et programmable, cet ingénieux robot de 42 cm est doté d'un véritable système intelligent de conversation, qui fonctionne grâce à la reconnaissance vocale. Buzz est propulsé par plus de 50 micropuces et nous semble plus vrai que nature, sans doute grâce à ses 23 servomoteurs de haute précision, qui le rendent particulièrement mobile. Lors de sa phase de précommande, le robot Buzz était disponible au prix de 749 dollars. Il devrait être commercialisé au tarif de 999 dollars. Comptez 699 dollars pour le robot Optimus Prime.