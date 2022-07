Un robot joueur d'échecs casse le doigt d'un enfant de 7 ans

Le robot n'est pas tellement sophistiqué : outre son intelligence artificielle qui lui permet de jouer aux échecs, il consiste simplement en un bras mécanique qui attrape les pièces, les déplace et les dépose. Il est bien évidemment aveugle aux mouvements des humains et il n'est pas équipé de capteurs qui lui auraient permis de détecter la main du petit joueur. Le robot est uniquement capable d'identifier les pièces du jeu et d'y répondre.

Il semble difficile de mettre en faute le garçon pour ne pas avoir assez attendu. Le jeu d'échecs demande des efforts de concentration élevés et cette riposte rapide faisait peut-être partie de sa stratégie. En revanche, on peut remettre en question les développeurs du robot qui auraient pu prévoir ce genre d'incident. La réponse du robot aurait pu être différente, et sa poigne limitée : pour déplacer des pièces, le robot n'a sûrement pas besoin de la force nécessaire pour briser un os !