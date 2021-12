Ce poisson robot a été conçu pour faire fuir les espèces envahissantes

Le souci, c’est que l'appétit de ce poisson n’est pas réservé aux larves de moustiques, mais également aux têtards et aux œufs de toutes sortes, y compris d'espèces rares. Sa prolifération représente ainsi un grand danger pour les écosystèmes, et cela depuis plus d'un siècle. Selon Giovanni Polverino, l'un des auteurs de l'étude, « les espèces envahissantes sont la seconde cause d'extinction des espèces ».