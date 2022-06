Test Roborock S7 MaxV Ultra : à ce prix, est-il le meilleur aspirateur robot tout-en-un ?

Un mode manuel est également disponible. Il permet de piloter le robot aspirateur depuis l'application mobile via un joystick virtuel s'affichant sur l'écran.

L'établissement de la cartographie n'a posé, sans surprise, aucune difficulté au Roborock S7 MaxV Ultra. Dès le premier cycle de nettoyage, les pièces de notre logement ont été identifiées fidèlement par le capteur LiDAR mais également via la caméra RGB et le scan 3D. Il est également possible d'ajouter plusieurs cartes, selon le nombre d'étages de votre domicile.

Il est possible d'ailleurs après coup de switcher entre la bien connue carte 2D du logement et une carte 3D assez fidèle qui permet de mieux repérer les différentes pièces. Le Roborock S7 MaxV Ultra peut détecter quelques objets composant un logement comme une table de salle à manger ou un réfrigérateur pour donner une représentation plus fidèle des lieux. Tout n'est pas parfait mais en l'état ce premier essai est plutôt pertinent et utilisable sans difficultés.