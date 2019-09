Et si le successeur de l’Oculus Quest pouvait se recharger grâce à sa mallette de rangement ?

© Oculus

Une mallette en guise d'ordinateur

Le brevet déposé par Facebook donne à voir un casque de VR rechargeable via sa sacoche de rangement. © Facebook

Un tracking géré intégralement par la mallette

Oculus commercialise une sacoche de rangement pour le Quest autour de 40 $. © Oculus

Une idée qui rappelle indéniablement les AirPods d'Apple , ainsi que quantité d'autres écouteurs sans-fil qui ont suivi, et qui semble parfaitement déclinable au marché récent des casques de VR autonomes.On ne vous apprendra rien sur le monde qui sépare « chouette idée brevetée » et « commercialisation du produit correspondant ». Reste que la possibilité de recharger son casque - autonome - de façon nomade ajoute indéniablement aux ambitions sans-fil d'À en croire le brevet fraîchement déposé par Facebook donc, cette sacoche de rangement pourrait se recharger via USB-C, et afficherait via une LED le niveau de charge de la batterie intégrée.Mais là où les différences se font plus marquées avec l'Oculus Quest, c'est au niveau dupur. Sur le Quest, tous les calculs sont effectués directement grâce au hardware intégré au casque. Dans le cas de ce nouveau produit,, qui opérerait ainsi la liaison avec le casque. Le brevet précise notamment que les jeux et applications installés par l'utilisateur le seraient sur le stockage de la mallette, et non pas du casque.Autre détail à prendre en compte dans la conception d'un casque de VR : le suivi des mouvements de l'utilisateur (ou). Dans le produit décrit par le présent brevet, celui-ci serait pris en charge - tout comme les calculs donc - par la mallette de recharge.Le site spécialisé UploadVR suppute qu'un tel produit pourrait. Autrement dit : la sacoche ici présente pourrait former un rayon (à la manière d'un vidéoprojecteur) au sein duquel les mouvements du porteur de casque son retransmis virtuellement.À en croire le brevet déposé par Facebook, ainsi que les spéculations des sites spécialisés, la sacoche « de recharge mais pas que » du possible futur casque Oculuset, surtout, d'une batterie très généreuse pour gérer à la fois la recharge du casque et les calculs.