Oculus active les sauvegardes dans le Cloud entre tous ses casques VR

La continuité des sauvegardes entre les différents casques Oculus

Une fonctionnalité suspendue au bon vouloir des développeurs

Via : UploadVR

annonce aujourd'hui avoir déprécié la première version de son stockage de données dans le nuage au profit d'une nouvelle version, intégrant cette fois les casques dits « mobiles » de la gamme.Les sauvegardes dans le Cloud existent depuis trois ans déjà pour l'. Mais de par les grandes disparités qui existent entre le fleuron de la marque et les récentes additions nomades au catalogue, les sauvegardes n'étaient pas poreuses entre ces deux univers bien distincts.L'et le très récent Oculus Quest désormais bien adoptés par les utilisateurs, la filiale de Facebook devait résoudre ce problème au plus vite. Et d'activer aujourd'hui leen version 2, autorisant alorsAutrement dit, vous pouvez entamer une partie d'un jeu sur votre Oculus Quest et la reprendre plus tard sur un Oculus Rift ou Oculus Go. D'après la documentation officielle,Mais pour en profiter, il faudra que les développeurs mettent la main à la pâte. La sauvegarde dans le Cloud ne fonctionnera quedans leur jeu.Oculus annonce aussi qu'à l'avenir (et contrairement au Rift), le Store relatif au Go et au Quest afficheront une petite icône signifiant la disponibilité des sauvegardes dans le nuage.L'entreprise semble aussi déterminée à décloisonner les magasins d'applications de ses différents modèles. Il y a quelques jours, John Carmack annonçait en effet que, d'ici la fin d'année, l'Oculus Quest pourrait émuler les applications de l'Oculus Go