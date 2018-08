Foreshadow : une nouvelle faille CPU hardware découverte chez Intel

Foreshadow, la faille en détails

L1 Terminal Fault-SGX (CVE-2018-3615)

L1 Terminal Fault-OS/ SMM (CVE-2018-3620)

L1 Terminal Fault-VMM (CVE-2018-3646)

Cette vulnérabilité nommée Terminal Fault (L1TF) ou Foreshadow, s'apparente aux failles Spectre et Meltdown dévoilées plus tôt en janvier et mai cette année.De type(attaques par canal auxiliaire d'exécution spéculative), cette faille peut permettre d'accéder aux données du cache L1 d'un autre thread (core logique), au sein du même cœur physique suite à l'exécution d'un code malveillant.Foreshadow n'a en théorie pas encore été exploitée car elle a été découverte à l'occasion d'unqui a donné ses résultats en laboratoire.Intel a décomposé cette découverte en 3 parties classées en sévérité "élevées" qui doivent chacune être patchées :À l'heure actuelle, les principaux éditeurs d'OS ont commencé la distribution de mises à jour permettant de combler ces différentes vulnérabilités.