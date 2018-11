Les apps ARM64 désormais acceptées sur le Windows Store

Bonne nouvelle pour Windows on ARM

Les appareils Windows on ARM pourraient bien voir leurs performances augmenter significativement ! En effet, les nouveaux outils de développement livrés avec la nouvelle version depermettent désormais aux développeurs de créer très simplement des applications ARM64, mais aussi de recompiler rapidement des applicationset) vers ARM 64 bits. Les logiciels ainsi obtenus pourront être proposés sur le Store de Windows.Rappelons que les appareils équipés par le, ou le 835 peuvent faire tourner de nombreuses applications grâce à l'émulation. Bien que ce procédé ne soit pas mauvais en soi, la compatibilité des applications pose souvent problème et les performances sont rarement au rendez-vous . Les applications natives en 64 bits permettraient effectivement de gagner en performances en supprimant la couche d'émulation et ainsi de pouvoir exploiter toutes les capacités des machines sous. Seulement, pour cela, faut-il encore que les développeurs aient la volonté de recompiler leurs applications.