AMD s'allie à Microsoft et offre un Xbox Game Pass à l'achat d'un proc ou d'une carte graphique

Ordinateurs, smartphones et autres tablettes ne sont aujourd’hui plus les seuls à être connectés au réseau à la maison. Les objets connectés pour la maison séduisent de plus en plus et envahissent notre quotidien comme c’est le cas avec l’éclairage, les thermostats, détecteurs de fumée, caméras de surveillance et autres solutions domotiques. Seulement, si la smart-home nous facilite la vie, il est préférable de protéger efficacement tous nos appareils connectés ! C’est justement ce que nous propose la BitdefenderBOX 2, la solution de sécurité IoT complète, disponible en ce moment pour 149,99 € au lieu de 199.99€.