TSMC : le fondeur veut engager 8000 ingénieurs pour être numéro un sur le 3 nm

Début des travaux début 2020

Un budget de R&D en nette hausse

TSMC investit pour embrayer sur la gravure en 3 nm. Le géant taïwanais du microprocesseur a annoncé ce jeudi, par l'intermédiaire de Mark Liu, Président exécutif, que 8 000 postes supplémentaires seraient prochainement créés. Ce sang neuf animera notamment un tout nouveau centre de recherche et développement consacré au développement d'un node 3 nm.D'après Tom's Hardware US, TSMC prévoirait d'entamer la construction de ce nouveau centre sur les premières semaines de 2020, dans le nord de Taïwan. La fin des travaux est quant à elle estimée, sauf retard, à la fin d'année prochaine.On ignore toutefois si le début d'activité interviendra aussitôt ou courant 2021. Selon un employé cité anonymement par Taïwan News , le site serait bel et bien consacré à la recherche sur le protocole de gravure en 3 nm, et sur les procédés et technologie vitaux pour l'avenir de TSMC.Le groupe, qui finissait l'année 2018 avec près de 49 000 employés dans ses rangs, embauchera 8 000 personnes supplémentaires l'année prochaine pour peupler son nouveau centre de R&D. Une vague de recrutement majeure pour une division recherche et développement toujours plus centrale. Cette dernière profitait en 2018 d'un budget équivalent à 8 % des revenus globaux de l'entreprise, contre 8,6 % en 2019.Notons que TSMC prévoit en outre l'ouverture en 2023 d'une usine dont la superficie totale pourrait atteindre 50 à 80 hectares, elle aussi dédiée au futur node 3 nm. Montant total de cet autre investissement ? 19,5 milliards de dollars.