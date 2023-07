"Dark kitchen", "digitalisation" : voici les mots que vous devez employer, selon l’Académie française

Les vieux sages ne se sont par ailleurs pas arrêtés à ces seuls mots. Dans leur viseur, un terme assez vieux et qui a souvent été à l'origine de discussions sémantiques : « digital ». Ainsi, la « digitalisation » et la « transformation digitale » doivent être envoyées aux oubliettes pour laisser place au beaucoup plus chauvin « transformation numérique ». Et si vous cherchiez une alternative à ce mot, vous pouvez vous tourner vers la « numérisation ».

La Commission s'est aussi tournée vers des domaines que l'on attendait moins, comme la finance verte, en demandant que les « green bond » et les « climate bond » deviennent respectivement des « obligations vertes » et des « obligations climatiques ». Un bon travail de fait ! Et bientôt de nouveaux mots à franciser avec l'arrivée des IA génératives comme ChatGPT ? D'ailleurs, comment dit-on « prompt » en bon français ?