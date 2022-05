On ne dit plus « streamer » mais « joueur ou joueuse en direct »

Ainsi, il conviendra de ne plus parler de « skill game », mais bien de « jeu vidéo d'habilité », tout comme on évitera la mention « social game » pour lui préférer « jeu social en ligne ». Pour tous ceux qui sont nostalgiques des Super Nintendo, Mega Drive, PC Engine, Neo Geo et autres PlayStation première génération, FranceTerme souhaite remplacer le terme « retrogaming » par… « rétrojeu ». De même, n'utilisez plus l'anglicisme « cloud gaming », et préférez-lui « jeu vidéo dans le nuage ».