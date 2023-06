En France, les start-up du numérique ont-elles un problème avec les femmes ?

Depuis plusieurs années, de nombreuses entreprises du numérique mettent en place un certain nombre d'actions afin d'améliorer la parité. Mais les choses avancent très, très doucement, comme le révèle ce baromètre établi par le collectif Sista et le Boston Consulting Group.

On ne peut pas dire le contraire : en matière de parité, la France est en retard. En effet, en 2022, seulement 20 % des start-up créées dans l'Hexagone comptaient parmi ses fondateurs au moins une femme. Un chiffre faible, et en plus en dessous de la moyenne européenne, cette dernière s'établissant à 22 %. Mais ce n'est pas le plus inquiétant.