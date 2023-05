Il est de plus en plus difficile d'obtenir un crédit, voilà pourquoi

Envie de finalement investir dans une résidence principale ? Autant vous le dire, ce n'est sûrement pas la meilleure période pour le faire. Selon les chiffres de la Banque centrale européenne, les banques commerciales du vieux continent ont durci leurs conditions d'octroi de prêts à des niveaux jamais vus depuis l'année 2011.

Et la première raison de cette situation est la plus simple à comprendre : le loyer de l'argent a explosé. En effet, pour obtenir l'argent qui sera ensuite transmis aux emprunteurs (particuliers et entreprises), les banques se financent auprès de leur banque centrale. Et pour rester rentables, elles doivent ensuite prêter à un taux plus élevé que celui qui leur a été consenti initialement.

Or la banque centrale européenne, comme la FED et les autres grandes banques à travers le monde, ne cesse de faire remonter ses taux directeurs pour combattre l'inflation. Ils sont actuellement compris dans une fourchette de 3,25 à 4 %, fourchette qui n'a jamais été aussi haute depuis 2008. Les prêts des banques commerciales sont devenus ainsi automatiquement beaucoup plus chers, et par la même occasion, beaucoup moins accessibles.