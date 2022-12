Une carte des loyers pour la France est désormais accessible en ligne : ne vous arrachez pas les cheveux

Bien sûr, ces chiffres sont donnés à titre indicatif, et ces estimations de loyers sont calculées sur des biens non meublés et charges comprises en s'appuyant sur les données présentes dans des annonces. Aussi, pour les communes qui n'ont aucun logement mis en location, l’indicateur de loyer est estimé pour une maille plus grande comprenant des communes voisines avec des caractéristiques similaires.

Selon la FAQ fournie par le site du gouvernement, il ne s'agit pas de loyers « médians » ou « moyens », mais plutôt de « prédictions issues d'un modèle économétrique permettant d'estimer des niveaux de loyers d'annonce à partir des caractéristiques de biens faisant l'objet de ces annonces ».