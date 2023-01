Helix Jump, Paper.io, aquapark.io : l'éditeur et licorne Voodoo sanctionné par la CNIL, voilà pourquoi

Membres des deux dernières promotions de l'indice Next 40 cher à Bruno Le Maire et à la French Tech et valorisée à près de 2 milliards d'euros aux dernières nouvelles (avec un chiffre d'affaires annuel de plusieurs centaines de millions d'euros), Voodoo est une start-up qui compte sur le marché mondial des éditeurs, avec plus de 6 milliards de téléchargements et 300 millions d'utilisateurs actifs mensuels sur plus de 200 jeux, parmi lesquels Helix Jump, Paper.io, aquapark.io, Crazy Kick ou encore Mob Control.