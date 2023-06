Impôts en ligne : que faire si vous avez commis des erreurs sur votre déclaration

Même si l'automatisation de la déclaration d'impôts sur le revenu a fluidifié cet acte annuel pour beaucoup de personnes (il existe même une IA qui peut vous aider), pour d'autres, cela peut vite devenir une corvée. Certains contribuables mettent en place des stratégies de défiscalisation, bénéficient d'exonérations particulières ou touchent des revenus non connus du fisc. Dans ces cas-là, la tâche simplifiée ne l'est plus tant que ça, et l'on a vite fait d'oublier de remplir une case, de loucher sur une ligne ou de faire un mauvais calcul. Ces petits oublis peuvent rapidement vous mener à payer plus si vous ne faites pas attention.