Le Redmi Note 10 et la Brand 5 de chez Xiaomi dans un pack en promo chez la Fnac

Commençons par le Xiaomi Redmi Note 10 qui est un smartphone extrêmement soigné au niveau de son design comme de son écran 6,5 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels pour un taux de rafraichissement à 90 Hz. La connectivité 5G est également de mise et vous pourrez tabler sur 128 Go de stockage. Ce mobile assure aussi en matière d'autonomie puisque sa batterie 5000 mAh est capable de tenir plus d'une journée. Enfin, les performances générales sont relativement correctes pour vous permettre de naviguer entre les application sans ralentissement et pour jouer.