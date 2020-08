La trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter Pro à moins de 400€ chez Darty !

La trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter Pro est proposé à prix cassé chez Darty avec une réduction de 20 % son prix. C’est l’occasion de vous offrir une trottinette performante au meilleur prix.

Avec son moteur de 350 W, elle peut transporter une charge de 80 kg. Son moteur lui permet d’atteindre 25 km/h au maximum et pour votre sécurité, elle est équipée d’un freinage à disque à l’arrière. Pour plus de confort et de maniabilité, elle est dotée de deux roues de 8,5 pouces avec chambre à air.

Sa batterie de 12,8 Ah en 37 volts lui assure une autonomie de 45 km maximum. La charge prendra 8 à 9 heures en tout. Elle se voit dotée également d’un mini tableau de bord qui vous indiquera la vitesse, le niveau de la batterie et le mode utilisé.