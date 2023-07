Tesla : de nouvelles baisses de prix à venir ? Elon Musk répond

Tesla continue son petit bonhomme de chemin dans un environnement économique incertain. C'est le message qu'a voulu faire passer Elon Musk ce mercredi durant une conférence. Car si le milliardaire a concédé son incompréhension du climat économique actuel, « un jour, on a l'impression que l'économie mondiale s'effondre, le lendemain, tout va bien. Je ne sais pas ce qui se passe », a-t-il ainsi affirmé, il explique avoir déjà une contre-mesure dans la poche.

Et elle a un nom assez simple : réduction des prix de vente des Tesla. En effet, si les indicateurs économiques devaient passer au rouge, et la « période de turbulences » se confirmer, alors Tesla choisirait de rendre moins cher ses véhicules pour le consommateur. Et ce aux dépens de sa marge brute.