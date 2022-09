Crash-test d'une voiture électrique trafiquée : AXA présente ses excuses

Difficile effectivement, à la lumière des photos et de la vidéo publiées, de trouver une quelconque autre interprétation qu'un test à charge contre les véhicules électriques. La dernière communication d'AXA illustre d'ailleurs ce décalage entre les images et l'objectif supposé du crash test : « En outre, le crash test effectué avec un modèle de la marque Tesla n’a pas causé au soubassement de la voiture des dommages de nature à déclencher un incendie de batterie, contrairement à ce que pourraient le suggérer les images enregistrées. Ce test n’a donc pas confirmé ce scénario d’accident. Nous aurions dû mentionner explicitement ce fait dans la communication qui a suivi le test, notamment dans le communiqué de presse et dans les images fournies. »

De fait, même si la firme affirme à la fin de son communiqué œuvrer pour améliorer ses futurs crash-tests, il demeure étrange d'avoir choisi une telle mise en scène, comprenant l'une des marques les plus célèbres de véhicules électriques, et d'avoir donné si peu d'éléments de contexte dans sa communication initiale.

De plus, il semble toujours aussi lunaire de chercher à mettre en exergue les risques d'incendie liés aux batteries des voitures électriques tout en affirmant dans sa propre étude que « les voitures électriques ne sont pas plus sujettes à un incendie que les véhicules à combustion classiques »… et en mettant sciemment le feu au modèle testé.

Les mauvaises langues pourraient accuser AXA d'avoir cherché à générer un buzz pour mieux mettre en lumière ses recherches. Reste à voir si ce communiqué de presse suffira à convaincre toutes celles et ceux qui ont vu ces photos et vidéos.