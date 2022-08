AXA simule l'incendie d'une Tesla lors d'un crash test pipeauté... mais pour prouver quoi ?

Tout part d'une étude du département délégué à la recherche et la prévention de la compagnie d'assurance AXA. Dans le communiqué de presse, le responsable du département, Michael Pfäffli, annonce qu'AXA cherche à prouver que les accidents impliquant au moins un véhicule électrique (VE) causent 50 % de dommages en plus à ce dernier, par rapport à un véhicule thermique.

La cause, selon M. Pfäffli, serait notamment liée à la puissance accrue des VE, qui plus est à l'accélération. Il s'appuie sur une enquête de l'étude Mobilité d'AXA dans laquelle 60 % des répondantes et répondants affirment que le risque d'accident serait plus important avec un modèle électrique par rapport à un thermique.

Tout cela fleure bon le dossier à charge, surtout quand la vidéo de la mise en test, impliquant une Tesla Model S, apparait en ligne le 25 août dernier. On y voit notamment un véhicule de la marque tracté par un câble attaché à une Tesla Model Y. Le but de la démonstration, qui se déroule en Suisse devant 500 personnes, est d'illustrer que le soubassement (de la Model S ? Des voitures électriques ?) contrairement à l'habitacle, serait plus vulnérable aux collisions.