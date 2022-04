Chose promise, chose due : ce marathonien a une plus grande "autonomie" qu'une Tesla Model 3

Souvenez-vous, il y a quelques jours, un coureur américain annonçait vouloir battre, dans un temps donné (72 heures), la distance parcourue par une Tesla Model 3. Concrètement, la Tesla a été conduite à une vitesse moyenne de 105 km/h avant de voir sa batterie rendre l'âme au bout de 402 kilomètres.

Robbie Balenger s'est donc lancé à la poursuite du bolide et a suivi un trajet identique, avec la ferme intention de courir plus de 402 kilomètres en un temps de 72 heures. Un défi hors norme, que le sportif a finalement achevé en 76 heures, 54 minutes et 46 secondes très précisément.