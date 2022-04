Tesla ouvre les réservations pour son Roadster, livraisons prévues dès 2023

Alors que sa commercialisation est prévue plus tard cette l'année, la Kia EV6 GT montre plus précisément ce qu'elle a sous le capot. La déclinaison plus sportive de la Kia EV6 vient se placer sur le segment des voitures électriques fiables et rapides en promettant un prix bien inférieur à celui de ses concurrentes directes.