Le Cybertruck n'est pas encore sorti qu'il existe déjà un kit pour le convertir en catamaran amphibie

On n'arrête pas le progrès, et « Cybercat » en est l'incarnation. Ce projet, très sérieux semble-t-il, a pour ambition de proposer, contre des sommes allant de 22 900 à 42 900 dollars, la transformation de votre Cybertruck en Cybercat. Concrètement, si vous avez toujours rêvé d'aller à la pêche sur votre Cybertruck, vous êtes à la bonne adresse ! Ainsi, la première version, baptisée sobrement « Cybercat », propose un montage amovible vous permettant d'atteindre, sur l'eau, la vitesse de 40 km/h (25 mph). L'autonomie annoncée serait de 185 km à environ 10 km/h de moyenne, et de 80 km à 25 km/h de moyenne.

Mais ce n'est pas tout, car une deuxième version, baptisée « Cybercat Foiler », est encore plus innovante pour gagner en aérodynamisme. Elle permet d'atteindre jusqu'à 65 km/h (40 mph) avec une autonomie comparable à la première version à 10 km/h de moyenne. Dans les deux cas, vous pouvez opter pour un à cinq moteurs électriques de 50 kW, avec un prix modulé en conséquence. L'idée nous vient d'Anthony Diamond, un Américain figurant notamment au classement 2017 « 30 under 30 » de Forbes dans la catégorie Énergie.

Nul ne dit si les idées proposées par l'ingénieur, allant de la possibilité de naviguer sans un bruit, mais aussi à terme de constituer des marinas de Cybercat, vont aller au bout. En effet, s'il faut encore le rappeler, le Cybertruck est sans cesse repoussé . Il est désormais prévu pour minimum 2023. Et gare à l'eau de mer !