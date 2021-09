Tesla met fin à son système de parrainage

Ainsi, il y a fort à parier que cette suspension du programme de parrainage ne soit que provisoire, et que cela permette en réalité à Tesla de mettre en place un système repensé. En effet, les liens de parrainage pouvaient être partagés sur des forums et autres réseaux sociaux, et l'objectif de Tesla serait de rendre la formule un peu plus intéressante encore pour les clients et (surtout) moins coûteuse pour le constructeur.