La PlayStation 2 fête ses 20 ans ! Quels sont vos meilleurs souvenirs avec cette console ?

Impossible de ne pas citer GTA: San Andreas, jeu le plus vendu de la PlayStation 2 avec 20,81 millions d'exemplaires écoulés ! Nous gardons également en mémoire les moments passés sur Final Fantasy X, Shadow of the Colossus, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Kingdom Hearts, Pro Evolution Soccer 6, Gran Turismo 4, God of War II, Prince of Persia : Les Sables du Temps ou encore Resident Evil 4…