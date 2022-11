Samsung, iPhone ou Nintendo : quelle marque a la meilleure image dans le monde et en France en 2022 ?

Pour ce qui est de l'image à l'international, c'est Samsung qui domine largement les débats, avec un score sans appel de 127. Elle devance Google (106) et YouTube (85). Dans la suite du classement, on retrouve notamment Netflix, Shopee ou encore WhatsApp. Côté automobile, le marché est représenté par Toyota et Mercedes, respectivement à la 7e et à la 9e place.