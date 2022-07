À l’instar de Panasonic, un autre géant de la tech renforce sa fabrication de batteries pour les véhicules électriques

De fil en aiguille, les smartphones pliants parviennent à s’imposer sur le vaste marché des appareils mobiles. Précurseur, et leader incontesté dans le domaine, Samsung poursuit son ascension, accompagné de ses deux modèles phares : les Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip. Si vous vous demandiez lequel rencontre le plus grand succès, le géant sud-coréen vient de nous livrer les chiffres de ventes officiels.