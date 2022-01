Samsung lance PRiMX, une nouvelle marque de batterie nickel-silicium

Cette nouvelle entité a été développée autour de trois mots-clés : « Qualité absolue », « Performance remarquable » et « Avantage prouvé ». Pour ce faire, le constructeur indique avoir renforcé les contrôles de qualité de ses batteries en se basant sur l’intelligence artificielle et des algorithmes avancés de détection des défauts. Sur l’intégralité du processus, plus de 500 facteurs doivent être analysés et contrôlés. Pour la qualité de ses batteries, Samsung SDI annonce travailler sur « une cathode et une anode en silicium à haute teneur en nickel ». Cependant le constructeur n’a pas fourni plus de détails à ce sujet.