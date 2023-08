Qualcomm lance trois puces Snapdragon consacrées au jeu vidéo mobile

Dans un premier temps, cette « série » se contentera de trois modèles, les G1, G2 et G3, pour se faire une place au soleil du jeu vidéo mobile. Qualcomm précise que les trois puces vont de pair avec la plateforme Snapdragon G3x Gen 2, prévue pour « répondre à la diversité croissante du contenu, des capacités et des coûts de jeu afin de permettre une gamme plus large d'appareils de jeu portables et de facteurs de forme ».

Au-delà du seul discours marketing, Qualcomm a déjà avancé quelques noms de partenaires pour l'intégration de ses SoC gaming. Il a ainsi été question d'AYANEO, qui a confirmé travailler sur la console Pocket S, mais aussi d'Huaqin, d'Inventec et de Thundercomm.