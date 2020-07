OnePlus Nord : comment suivre le lancement du smartphone de milieu de gamme ?

OnePlus innove en transformant un banal lancement de produit en expérience de réalité augmentée. Pour suivre la conférence, qui commencera à 16 h (heure française) aujourd’hui, il vous suffit de télécharger l’application OnePlus Nord AR depuis le Play Store (Android) ou l’App Store (iOS).

Mais pour celles et ceux qui préfèrent le confort plus traditionnel d’une vidéo sur grand écran, la conférence sera bien entendu retransmise via le site officiel de OnePlus. En France, c’est le vidéaste Jojol qui s’occupera de l’animation.

Nous vous donnons rendez-vous juste après la conférence pour découvrir toutes les annonces et examiner le téléphone plus en détail.