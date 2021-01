OnePlus prépare de nouveaux modes photo en prévision du OnePlus 9 ; le tilt-shift et focus peaking

XDA a en effet repéré dans le code de l'application de nouvelles fonctionnalités et modes photo à venir, que l'on va probablement retrouver nativement sur les smartphones de la série OnePlus 9.

Le premier est le mode tilt-shift, un procédé qui permet de transformer une scène pour qu'elle apparaisse bien plus petite qu'elle ne l'est vraiment. Une technique de miniaturisation bien connue en photographie. Il sera possible d'ajuster le cadre, les angles et l'intensité du tilt-shift.

L'effet starbust sera également disponible. Lorsque l'on pointe l'appareil photo vers une source de lumière particulièrement vive, comme le soleil par exemple, une forme d'étoile rayonnante apparaît, plutôt qu'un simple point.