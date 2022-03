NVIDIA : piratée, la firme répond en encryptant les données des pirates

On le dit et on le répète, installer un antivirus sur son appareil est crucial pour se prémunir des menaces du web. Et malgré cette information universelle, encore bon nombre de personnes profitent d'internet sans protection. Puisqu'il est toujours mieux d'essayer avant d'acheter, Norton propose 45 jours gratuits pour tester ses meilleures solutions complètes.