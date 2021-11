Nokia lance son centre européen de cybersécurité à Lannion, mais le démarrage est difficile

Des stratégies opérationnelles pour la prévention et la détection des cyberattaques et menaces seront justement développées et simulées. L'intérêt ici est de se préparer au mieux aux incidents et d'anticiper les attaques. Nokia est aujourd'hui convaincue qu'en anticipant les évolutions technologiques, notamment dans les télécoms, ses experts pourront proposer les bonnes solutions adaptées à l'environnement 5G.