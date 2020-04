MSI lance ses Bravo 15 et 17, deux laptops gaming abordables et 100% AMD

© MSI

Un design qui évolue à peine

Miser sur des processeurs AMD pour réduire l'addition finale. L'idée n'est pas nouvelle, mais MSI la prend une nouvelle fois au pied de la lettre. Alors que Lenovo a récemment annoncé ses Legion 5, équipés de processeurs AMD Ryzen 5 4600H ou Ryzen 7 4800H et de RTX 2060 , MSI mise sur du tout AMD pour ses Bravo 15 et 17.Les deux appareils partagent le gros de leurs spécifications, à l'exception de la diagonale de leur écran. Ils héritent ainsi au maximum d'un Ryzen 7 4800H (« Renoir », gravé en 7 nm sous architecture Zen 2) couplé à 8 ou 16 Go de DDR4 3200 MHz. Côté GPU, on retrouve une carte Radeon RX 5500M (déjà présente dans les MSI Alpha), à l'aise en 1080p. Ça tombe bien, le Bravo 15 embarque une dalle « IPS Level » Full HD et 120 Hz de 15,6 pouces. Même chose pour le Bravo 17, mais cette fois en 17,3 pouces. Dans les deux cas, ces écrans profitent du standard AMD Freesync En termes de stockage, MSI table sur un SSD NVMe de 512 Go commun à ses deux nouveaux laptops. La version 17 pouces disposera par contre d'un disque dur de 1 To fourni en plus. Il pourra être remplacé par un SSD en SATA pour de meilleures performances.Autre différence entre les deux versions, la présence sur le Bravo 15 de deux ports USB-C, de deux ports USB-A et d'une sortie HDMI ; contre un seul port USB-C, trois USB-A et une sortie HDMI sur le modèle 17 pouces.Par rapport aux MSI Alpha, les Bravo 15 et 17 ne changent rien ou presque question châssis. Ce dernier reste donc plutôt sobre, avec un clavier rétroéclairé et des bordures relativement fines autour de l'écran.Présentés pour la première fois au CES, en janvier dernier, les MSI Bravo 15 et 17 préparent leur entrée sur le marché outre-Atlantique. Ils sont ainsi disponibles en précommande chez le revendeur américain Newegg, à partir de 929 dollars pour le Bravo 15 et de 1 099 dollars pour le Bravo 17. Nous avons contacté MSI France pour en savoir plus sur les tarifs français de ces deux appareils. Pour rappel, l'Alpha 15 est actuellement disponible aux environs de 950 euros dans l'Hexagone, en version Ryzen 5 3550H/16 Go de RAM.