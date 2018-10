Qu'attendre de l'évènement Microsoft de demain

La future Surface Pro 6

Microsoft invite la presse ceà suivre le lancement de sa. L'éditeur de Windows ne devrait pas lancer de nouveaux matériels mais se contenter d'une mise à jour de sa gamme existante, avec l'ajout des derniers composants.Grace à la vidéo d'un unboxing réalisé il y a quelques jours par un vidéaste amateur, on sait déjà beaucoup sur la prochaine itération de la Surface Pro.Elle subirait un léger lifting, avec des coins plus arrondis, repris sur la Surface Go lancée plus tôt dans l'année par Microsoft. Elle intégrerait également les dernières générations de processeurs Intel Coffee Lake et possiblement une mise à jour des accessoires, comme un nouveau stylet Surface Pen.L'ordinateur portable de Microsoft a désormais 18 mois et le constructeur pourrait proposer une mise à jour.Parmi les attentes, l'appareil pourrait intégrer un ou plusieurs ports USB-C, des composants revus avec de nouveaux processeurs et de nouveaux coloris.La Surface Go est le dernier né de la gamme Surface mais Microsoft pourrait enrichir son offre d'entrée de gamme avec une version proposant une puce 4G pour une connectivité permanente même en déplacement.Microsoft avait déjà annoncé la disponibilité d'un tel modèle pour la fin de l'année 2018, et cet évènement serait le moment parfait pour officialiser cette nouvelle Surface Go.La mise à jour semestrielle de Windows 10 devrait être déployée à partir de demain pour tous les utilisateurs.Les cadres de Microsoft pourraient faire une démonstration complète des nouveautés ajoutées par l'éditeur et qui profiteront à toute la nouvelle gamme Surface.La station de travail de Microsoft réservée aux créatifs pourrait revenir sur scène dans une version améliorée.Ce 2ème Surface Studio verrait l'ajout des derniers processeurs Intel, ainsi que l'ajout de ports USB-C et de nouvelles tailles d'écran. Le pied pivotant de l'appareil devrait également être amélioré et Microsoft pourrait faire baisser le prix de son ordinateur, aujourd'hui à un tarif élevé de plus de 3000€.Microsoft pourrait enfin se lancer comme tous les autres acteurs de la tech sur le terrain des enceintes connectées. Des brevets en provenance du constructeur vont dans le sens d'un appareil destiné au salon, pourvu d'un écran pour y afficher des informations.On peut attendre la présence de Cortana comme interface utilisateur et la mise en avant des services Bing pour la recherche d'informations sur Internet.