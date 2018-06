Microsoft : une nouvelle Xbox pour 2020 ?

« What's next for Microsoft ? »

Une console de jeu modulaire ?

Modifié le 14/06/2018 à 15h15

Selon le site Thurrott.com, la prochaine console, dont le nom de code serait, pourrait voir le jour en 2020. Mieux encore : il s'agirait d'une "famille d'appareils" et on pourrait voir apparaître une console qui pourrait être améliorée au fur et à mesure.La conférence Xbox de Microsoft de cette année est certainement l'une des meilleures que la firme ait pu réaliser jusqu'à aujourd'hui. Pendant plus de deux heures, le géant américain a enchaîné les nouveautés en dévoilant plus de 50 jeux dont 18 exclusivités et 15 premières mondiales.Alors que la conférence dédiée à laétait sur le point de toucher à sa fin, Phil Spencer le CEO de Xbox monte sur scène pour effectuer avec le public un brief sur la conférence, mais surtout, pour parler des futurs projets de Microsoft dans le secteur du jeu vidéo.affirmera le CEO sur scène.Si par cette phrase, Phil Spencer laisse supposer que l'entreprise serait actuellement en train de plancher sur le développement d'une nouvelle console de jeu, c'est seulement deux jours plus tard que thurrott.com , un site très attentif à ce que peut produire Microsoft, qui annonce savoir que la firme travaillerait bel et bien sur une nouvelle Xbox. Cette, connue en interne sous le nom de code, pourrait voir le jour en 2020.Le choix d'une date n'est pas anodine, surtout après que Sony se soit exprimé sur une éventuelle sortie de leur prochaine Playstation pour 2021.Toujours selon thurrott.com, il semblerait que la console de jeu soit conçue sous la forme d'une famille d'appareils et non comme une simple console de jeu. Ceci peut signifier qu'il serait éventuellement possible d'en changer les composant pour la rendre plus puissante, à l'instar d'un pc.Si cette rumeur s'avère vraie, il serait intéressant de se poser la question de la longévité d'une telle console de jeu. En pouvant mettre à jour les composants de celle-ci tous les ans, il ne fait nul doute que Microsoft envisage de produire une console de jeu qui pourra durer beaucoup plus longtemps que les précédents modèles. La firme pourrait ainsi concentrer ses efforts de guerre sur l'aspect logiciel. Une stratégie qui entre en cohérence avec la volonté de Microsoft de vouloir développer l'intelligence artificielle et son catalogue d'exclusivité.