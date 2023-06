Une amende de 20 millions de dollars pour Xbox. Mais pourquoi au juste ?

En fin d'année 2022, Epic Games recevait une amende record pour avoir mis en place des paramètres par défaut jugés invasifs pour la vie privée, ainsi que des interfaces trompeuses, qui ont piégé les utilisateurs de Fortnite, y compris les adolescents et les enfants. Aujourd'hui, la Federal Trade Commission vient d'annoncer que le géant Microsoft vient à son tour d'écoper d'une amende, à cause de sa division Xbox. L'amende en question s'élève à 20 millions de dollars « seulement », le groupe américain étant accusé d'avoir collecté les données personnelles d'enfants et adolescents de moins de 13 ans.