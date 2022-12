C'est fini, Epic Games devra payer 520 millions de dollars à la FTC... mais pourquoi déjà ?

Ainsi, la FTC annonce qu'en plus de ces deux amendes, représentant une somme cumulée de 520 millions de dollars, Epic Games va devoir changer ses paramètres par défaut et « rendre des millions aux consommateurs ».

Le régulateur explique de surcroît que les communications écrites et vocales seront interdites aux enfants de moins de 13 ans, à moins d'obtenir l'accord des parents. Les adolescents (ou leurs parents) devront eux aussi donner leur accord formel dans les paramètres de confidentialité pour avoir accès à ces options. Enfin, toutes les données précédemment récoltées en violation du Children’s Online Privacy Protection Act doivent être supprimées.

D'autre part, pour se conformer aux injonctions de la FTC, Epic Games annonce qu'un utilisateur aura le choix ou non d'enregistrer ses informations de paiement. De plus le studio va mettre en place un mécanisme permettant de reconfirmer la volonté d'achat du joueur. Et, dernièrement, « l'ordonnance interdit également à Epic d'empêcher les consommateurs d'accéder à leurs comptes pour contester des frais non autorisés ».