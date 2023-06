Demandez de l'aide sous Windows... vous aurez de la pub ?!

Nombreuses sont les grandes entreprises à promouvoir leurs différents services au sein de leurs produits (Apple, Google et tant d'autres le font). Cela étant, au fil des années, Microsoft s'est forgé la réputation de ne pas être la plus douée dès qu'il s'agit de le faire avec délicatesse. Un exemple parmi tant d'autres, la firme de Redmond a récemment eu tendance à exaspérer ses utilisateurs sous Windows 10 à coup de bannières et de fenêtres contextuelles les invitant à passer sur Windows 11. Et, de toute évidence, elle n'a pas encore fini de redoubler d'imagination pour vous envahir de pubs, loin de là…