Teams : êtes-vous prêt pour les avatars de Microsoft ?

On connaissait les Bitmoji de Snapchat, qui permettent de répondre à ses proches via un avatar personnalisé. Meta a également mis au point ses propres avatars, disponibles à la fois sur Messenger et maintenant sur WhatsApp pour apporter un petit côté ludique à ses différents échanges.

Microsoft est le dernier à proposer ses propres avatars, qui seront prochainement disponibles à travers son logiciel de visioconférence, Microsoft Teams.

L'éditeur explique que ces avatars permettront aux utilisateurs qui ne souhaitent pas forcément activer leur caméra au cours d'une réunion, d'être malgré tout présents au moyen d'une représentation animée. Les avatars ont un look proche du cartoon et sont personnalisables par chaque utilisateur pour se rapprocher de leurs traits du visage ou de leur corpulence, ou au contraire pour se créer une version différente d'eux-mêmes.

Microsoft a aussi conçu des réactions tirant partie de ces avatars pour donner son avis ou répondre à une question d'un clic, en faisant réagir son avatar en direct lors de la conversation.

Les avatars débarqueront dans Microsoft Teams dès le mois de mai prochain, et seront disponibles à la fois à travers le web, l'application de bureau et les déclinaisons mobiles du célèbre service de visioconférence.